Au nom du père, de Marc-André Cotton 2/2

Les années Bush et l’héritage de la violence éducative. Rencontre avec Marc-André Cotton, psychohistorien, autour de l’histoire de la Pédagogie noire telle qu’elle fut mise en lumière par Alice Miller et mise en œuvre dans l’histoire des Etats-Unis d’Amérique, ce qui eut des conséquences extrêmes sur la population civile américaine et étrangère au cours de la présidence de George W. Bush de 2001 à 2009.