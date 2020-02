Aurélie d'Assignies, délicieusement vôtre

Diplômée en cuisine et en pâtisserie, c’est aux cotés de grands chefs de la gastronomie lyonnaise que la cheffe Aurélie d’ASSIGNIES, ancienne ingénieure logistique dans l’industrie électronique, a enrichit sa passion pour l’art culinaire. Elle retrace les étapes de sa carrière et son engagement au service du "bien manger".

Avec la start-up "Delicieusement vôtre", Aurélie continue de transmettre la passion de son métier au travers de cours de cuisine dispensés dans son atelier professionnel de Sainte Foy les Lyon. Elle propose également des formations pour les professionnels de la restauration.

Elle partage aussi son savoir-faire culinaire au cours d'ateliers de cuisine ludiques et accessibles à tous, pur les entreprises et les particuliers.

Pour transmettre sa passion Aurélie a participé à des émissions culinaires sur des chaïnes de télévision françaises, américaines et russes.

Avec "Very foody", elle participe à la création de recettes pour l’industrie agroalimentaire, et propose des formulations pour des starts-ups de l'agroalimentaire.

Aurélie s'est lancé dans l'écriture en publiant le livre « Les bonnes blanquettes » aux éditions la Martinière.