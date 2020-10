Autisme, la bulle de l’écorché Carnets de voyage d’une maman vers l’Autistan

Isabelle Bonelli, maman de trois enfants, vit dans les Vosges où elle exerce comme orthophoniste (logopède). Son livre est le récit poignant d’une mère qui accompagne son fils aîné, diagnostiqué autiste à l’âge de 3 ans. Pour l’aider, elle s’improvise éducatrice, psychologue, taxi, secrétaire, tout en jonglant avec ses deux autres enfants, son métier, sa vie de femme et ses heures de sommeil enfuies. Faisant face à de nombreuses incompréhensions et à une société qui ne sait toujours pas accueillir ces enfants différents, elle s’est lancée dans des études d’orthophonie. Elle nous livre son témoignage, fait de souffrances et d’espoirs, de son voyage en Autistan - ce pays plein de mystères et de ressources inexploitées.