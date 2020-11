"C'est dur d'avoir 20 ans en 2020", disait Emmanuel Macron le 14 octobre dernier dans une interview télévisée. "Donc je ne donnerai jamais de leçon à nos jeunes, parce que ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible." Ça veut dire quoi, avoir 20 ans en 2020 ? Melchior Gormand et Stéphanie Gallet en parlent avec André Altmeyer, de la fondation Apprentis d'Auteuil, et la coach Victoire Dégez.

génération sacrifiée ?

Si elle est relativement épargnée par l'épidémie de coronavirus, face à la crise économique qui vient, la jeune génération sera en première ligne. Trouver un stage, un premier emploi, un petit boulot, un logement... Autant de démarches qui, jusque-là, étaient compliquées et qui vont devenir très incertaines dans un monde du travail déboussolé. Pour préserver leurs aînés, les jeunes ont accepté un certain nombre de sacrifices. Ils ont dû renoncer à ce qui était le sel de la jeunesse.

Comment vont les jeunes aujourd'hui ?

"Je les trouve relativement graves par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui, confie André Altmeyer, nous avions peut-être dans nos générations une forme de légèreté et de capacité à nous projeter dans l'avenir sans doute beaucoup plus aisée."

Le confinement n'est pas vécu de la même façon par tous. Ceux qui "souffrent le plus" sont certainement "ceux qui commencent une vie étudiante sans pouvoir se socialiser", rappelle Victoire Dégez.

Un nouveau baromètre annuel

La fondation Apprentis d'Auteuil a lancé début octobre, avec l’institut de sondage Opinion Way, un baromètre annuel de l'éducation. L'objectif est "d'écouter et comprendre ce que vivent, ressentent et expriment les jeunes en France aujourd'hui". Un rendez-vous qui sera annuel - en 2020, il présente un focus sur la crise sanitaire et ses multiples conséquences sur les jeunes et leur avenir.