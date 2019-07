Best of: la question de la difficulté scolaire. Une réalité complexe

Ce nouveau numéro d’ « Envie d’avenir » aborde la question de la difficulté scolaire. Une réalité complexe qui engendre beaucoup de questions de la part des parents et des enseignants. Elle est aussi cause de souffrance chez les enfants et adolescents qui la vivent. Elle n’est pas sans conséquences puisqu’elle peut avoir un effet négatif sur la scolarité mais hypothéquer aussi la personnalité et l’avenir. Avec Fabienne Ramond auteure de "Comprendre et accompagner les enfants en difficulté scolaire" paru chez Dunod.