Bien vivre la ménopause

Le Docteur Catherine Delplanque, médecin généraliste, acupuncteur et homéopathe à Lille répond à toutes nos questions sur la ménopause.

Période de transformation hormonale, jusqu'à l'arrêt complet des règles, la femme entre dans une période de turbulences qui a des conséquences physiologiques, psychologiques (du domaine du deuil) et pose des questions socioculturelles.

14 millions de femmes en France sont concernées, sans compter les hommes et les enfants qui sont impactés eux aussi, indirectement.

Pour mieux vivre cette prériode, le docteur Delplanque préconise de bien s'entourer, d'ouvrir le dialogue dans sa vie conjugale, familiale et amicale. Bien s'entourer pour mieux traverser la crise avant d'arriver dans une nouvelle vie, libérée des règels.

Les quatre saisons féminines

Le printemps de la femme, l’âge du corps (de la naissance jusqu’à 21 ans) : La jeune fille est invitée à faire éclore sa féminité à travers son corps qui devient un corps de femme avec toute sa sensibilité, ses émotions et doit découvrir son pouvoir intérieur, sa polarité, sa mission de vie.

L’été de la femme, l’âge du coeur (entre 21 et 42 ans) : La femme est invitée à faire épanouir son coeur de femme : une femme aimante, ouverte, avec un coeur et un corps féconds, générateur de vie et de projets de vie.

L’automne de la femme, l’âge de l’esprit (entre 42 et 63 ans) : La femme est invitée à développer ses talents personnels dans la société, à sortir de son monde intérieur pour aller vers un monde extérieur et bâtir un monde de dialogues et d’échanges.

L’hiver de la femme, l’âge de l’âme (entre 63 et 84 ans) : La femme est invitée à laisser s’ouvrir son âme de femme et à faire rayonner autour d’elle la lumière et l’amour accompli de son être, transmettre son expérience de vie pour inspirer son entourage.