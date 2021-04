Bières de filles (?!), réhabilitation du navet et reconfinement motivé

Derrière l'étiquette, une bière légère, avec des fruits, qui correspondrait idéalement à la gente féminine. Voilà sur quoi repose une escroquerie sexiste et lucrative pour l'industrie de la bière depuis près de 200 ans.

Il est temps de remettre les choses à plat et de dire "De la bière, c'est de la bière" (à consommer avec modération), grâce aux éclairages de Julien Derenne et du Local à Bières d'Arnage.



Navet, le mal aimé. Souvent décrié, utiliser comme un terme péjoratif dans plusieurs expression, redonnons des couleurs à ce légume de la famille des crucicaccés, avec les conseils d'Yves Beaudouin et des Jardins de Vaujoubert.



Enfin, 3 ème confinement : exaspération, agacement, lassitude... Mais Bérengère veut tout fare pour rester motivée !