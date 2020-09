C'est la rentrée. Derrière ce slogan, domine l'impression que tout le monde est sous ce régime.Eh non ! Il y a des individus qui ni ne rentrent, ni ne sortent...

Comme quoi des mots peuvent être creux comme l'explique Didier Martz, philosophe, auteur et conférencier, animateur de cafés et de goûters de philosophie