Ce que le confinement nous a appris sur le couple et la famille

Il y a trois mois, le 17 mars, les Français entraient en confinement. Depuis, les commerces ont réouvert et certains envisagent des vacances d'été loin de chez soi. Reste que cette expérience inédite marquera les familles et les couples. Les anthropologues ont même parlé de "rite de passage". Le confinement a-t-il rapproché ou éloigné les couples ? Les relations intra-familiales sortent-elles différentes de cette période ? On a évoqué les cas de violences conjugales en augmentation durant la quarantaine. On en parle avec Christiane Behaghel, conseillère conjugale et familiale au CLER Amour et Famille.

relire le confinement

Comment le confinement nous a transformés : pour Christiane Behaghel, ça vaut le coup de se poser la question "pour soi-même et pour les autres". Il y a eu des moments heureux d'autres difficiles, "tous ces moments ont un impact sur nous-mêmes, sur le couple, sur les enfants".

être (trop) ensemble

"Il y a eu un effet de trop ou pas assez." Des familles ou des conjoints qui regrettaient de ne pas se voir assez en sont venus à cohabiter parfois de façon étroite et rapprochée. "On a vécu entre soi, avec ce bonheur de découvrir des choses et cette crainte de se dire attention s'il y a un clash il n'y a pas de distance pour prendre du recul."

LE confinement, comment en sortir plus fort

Le Cler Amour et Famille, association qui accompagne chacun dans sa vie affective et relationnelle, reçoit depuis la sortie du confinement "plus de monde que d'habitude" : "Il y a eu effectivement des moments difficiles", admet Christiane Behaghel.

Pour certains couples, au contraire, le confinement a été l'occasion de se redécouvrir et de grandir. "On est passés dans un style de vie qu'on n'avait jamais connu, constate la conseillère conjugale et familiale, la plupart du temps les couples et les familles vivent intensément les week-ends et après chacun va dans des rôles convenus, celui ou celle qui travaille, celui qui va à l'école..." Avec le confinement, l'école à la maison et le télétravail, ces rôles ont été bousculés, voire confondus.