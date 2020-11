Ces liens qui nous font vivre

Rébecca Shankland et Christophe André font l’éloge de l’interdépendance. L’une est psychologue, spécialiste des compétences socio-émotionnelles. L’autre est psychiatre et psychothérapeute, spécialisé dans des troubles émotionnels. Ils nous proposent dans leur livre des pistes pour nous rapprocher les uns des autres, resserrer nos liens. Un livre utile et concret pour le couple, l’éducation des enfants et les relations amicales et professionnelles.