Changer l'autre au quotidien avec Valérie Ternynck (R-01/10/2018)

Valérie Ternynck, Conseillère conjugale et familiale, responsable nationale de "Parlez-moi d'amour".

On s'aime, c'est pour la vie.

On se marie, tout est beau, tout est rose.

Mais dans notre quotidien, il est difficile de supporter les petites manies de l'autre.

(Première diffusion : 2 octobre 2018)