Chantal Motto, les constellations familiales

Chantal Motto, psychopraticienne et psychanalyste jungienne, s’entretient avec Ingrid van den Peereboom au sujet de son livre dédié aux constellations familiales : pour comprendre son histoire et mieux s’en libérer. Un système familial détient autant la capacité à limiter qu’à sublimer notre propension à être heureux. Le travail de constellation nous libère des liens qui nous enchaînent et nous autorise à vivre pour nous-même et pour le bien-être de nos proches.