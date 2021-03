Chemin de croix, festivités irlandaises et cucurbitacé captivant

Mise au vers, comme chaque année au mois de mars pour Pierre-marie notre caviste. La Saint-Patrick, chaque 17 mars, est l'occasion de mettre à l'honneur le savoir faire des distilleries et des brasseries irlandaises.



Pour cette édition 2021, qui se tiendra le jeudi 18 mars : pas de dégustation à la cave. La soirée se fera en visio, avec quelques préparatifs de circonstance.



Les deux bouteilles du jour (toujours avec modération) :

- Sexton, whiskey d'Alex Thomas, inspiré de la chausée des géants

- "Belfast Black", bière stout de la ferme familiale Whitewater



Le jardin est une source d'émerveillement. Exemple encore cette semaine avec Yves Beaudouin et les jardins de Vaujoubert, qui nous partage la culture d'une plante étonnante, pour ses feuilles et pour ses fruits... explosifs !