Choux aux olives noires de Nyons et tomate confites







Pâte à choux :



Eau 0,190 kg

Lait 0,095 kg

Eau 0,095 kg

Sel 0,007 kg

Sucre 0,001 kg

Beurre 0,075 kg

Farine 0,110 kg

Oeufs 0,180 kg (environ 3 oeufs)

Assembler le lait, sel, sucre, beurre en morceaux et porter à ébullition

Ajouter la farine en une seule fois et mélanger à l’aide d’une cuillère en bois

Déssecher quelques minutes sur le feu

Hors du feu, incorporer les oeuf uns à uns en continuant de mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène

Poudre d’olive :



Dessaler les olives si necessaire

Deshydrater les olives noires dans un four à 70°cPulvériser dans un mixeur





Craquelin :



Farine 0,200 kg

Beurre 0,125 kg

Farine 0,150 kg

Cassonade 0,100 kg

Sel 0,005 kgPoudre d’olive



Assembler le beurre pommade avec les autres éléments













Chèvre tomaté :



Chèvre frais 3 pièces

Tomates 3 pièces



Emonder les tomates, épépiner

Disposer sur une plaque à four, saupoudrer de sel, poivre, sucre glace, zestes d’oranges, zestes de citron, thym, laurier, ail écrasé

2 heures à 70°c

Mixer les chèvre frais avec les tomates confites et assaisonner avec sel, poivre, huile d’olive AOP de Nyons