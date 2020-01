Claire et Thomas Lemasle, un jeune couple engagé

Claire et Thomas Lemasle sont parents de deux petites filles. Ils ont suivi des études classiques et ont choisi de bifurquer vers des "métiers vocations". Ils reviennent sur leur parcours:

Claire explique:

"Nous nous sommes rencontrés en 2005 alors que j'étais lycéenne et que Thomas passait ses concours de MathsSpé. J'ai choisi de faire Sciences-Po et un Master spé en marketing. Je voulais gagner de l'argent, faire un "métier stylé", bosser dans le luxe et les beaux objets. Mais en fait j'étais hyper stressée, pas très heureuse et surtout, je n'étais pas passionnée par le sujet... Puis je suis devenue maman.... et ça a changé ma vie ! et ma vision des choses.... et j'ai découvert - enfin ! - une passion : l'éducation.

Pourquoi avoir choisi la pédagogie Montessori et fondé l'école Nazareth du Bon Pasteur?

Je considère la petite enfance comme la période fondatrice de la construction de l’homme; et le petit enfant comme une personne possédant ses lois de développement propres. Je crois qu’une école qui respecte les lois fondamentales de développement de l’enfance est nécessaire pour une éducation intégrale; et que la pédagogie Montessori, appliquée dans sa substance chrétienne, répond à ces besoins.

La pédagogie Montessori lui permet de s'exercer à accueillir son élan intérieur créateur et à y obéir. Sa joie de grandir, son désir d’apprendre et sa confiance en lui s’en trouvent préservés. A l'Ecole Nazareth, nous savons que le Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent! Nous demandons chaque jour de savoir regarder l'enfant avec les yeux du Christ et le Christ avec les yeux de l'enfant.

Thomas poursuit:

"Pour ma part, la construction d'une entreprise nommée "Oé" qui distribue du vin bio, vient de ma conviction que le business est un levier incroyable pour "faire le bien". Le raisin est le fruit le plus pesticide et nous souhaitons changer cela. Nous souhaitons aussi construire une entreprise qui au delà de son produit, soit un mouvement de bienveillance. C'est cela qui nous a amené à être certifiés B Corp, à devenir fournisseur du Ministère de l'Écologie.

Je suis aussi formateur en communication et en marketing à "l'École Pierre", une école créative au service de l'évangélisation. C'est ma contribution à l'église et sa rénovation. Je suis convaincu que l'église a besoin de créatifs, de marketeurs, au mettre titre que les Startups ou les grands groupe. Nous avons un "produit à vendre", c'est un trésor et nous devons y mettre aussi nos talents. Je forme donc les élèves à être des entrepreneurs de l'église et à créer l'église de demain. Je suis convaincu que les outils digitaux, une communication forte sont des vecteurs puissants pour mieux accueillir, mieux prendre soin de nos voisins, paroissiens et de nos communautés.

Comment harmonisez-vous vos engagements?

"Avec Thomas, nous sommes des passionnés, et des hyperactifs... Nous savons cependant qu'il est facile de se perdre dans l'activisme, les to do à rallonge, les projets à gogo.

Nous avons eu notre premier enfant en 2014 et Thomas a démarré son projet entrepreneurial en 2015, une aventure ambitieuse, très dense et assez stressante. Nous avons fait le choix de réduire la voilure de ma vie professionnelle pour que je puisse me consacrer pleinement à la mission éducative auprès de nos propres enfants et des enfants des autres, à travers la fondation de cette petite école.

La difficulté est de prendre soin de nous deux, ne pas toujours parler de notre travail, de nos préoccupations.

Mais nous aimons profondément ce que nous faisons. Nous avons des engagements qui ont du sens, qui sont bons, beaux et vrais il me semble. Pour rien au monde nous ne reviendrions derrière nos ordinateurs pour vendre des produits qui ne nous parlent pas!