Lise Bartoli est psychologue clinicienne, psychothérapeute et hypnothérapeute. Dans son ouvrage intitulé Comment améliorer son destin, elle propose neuf clés pour mieux vivre sa vie. Lise Bartoli a travaillé en maternité et est régulièrement amenée à former des personnes qui accompagnent la naissance. Elle s’exprime sur l’impact des conditions de naissance et des rapports parents-enfants sur le destin de chacun.