Comment bien choisir sa lecture

"Quand une lecture vous élève l’esprit, et qu’elle vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle pour juger de l’ouvrage ; il est bon et fait de main d’ouvrier" Labruyère.



Pour offrir les livres écrits par Agnès Lozier ou par Marie Malcurat :

Livres écrits par Agnès Lozier, disponibles chez LIBRIM CONCEPT

=> Ces livres peuvent être vus et commandés sur le site www.librim.fr (expédition par la Poste)

=> ou directement chez Librim, 17 rue de Solférino à Lille, en prenant rendez-vous au 06 63 26 49 29 (respect des gestes barrière - pas de frais de port)

- Collection Maxime (6 titres) pour aider les enfants à découvrir les mystères de la foi catholique, à travers la vie quotidienne d'une famille chrétienne.

Le plus beau cadeau

La merveilleuse image

Le petit prince de Dieu

Le rocher aux miracles

Le trésor de Manoppello

L'oncle Georges.

- Communier avec la Vierge Marie, pour aider les enfants (voire les adultes jeunes baptisés) à préparer leurs communions,

- Marie de Rocamadour, un livre pour aider ceux qui ne connaissent la Vierge Marie à la découvrir, à travers une sorte de visite guidée du sanctuaire de Rocamadour (adolescents et adultes).

Livres écrits par Marie Malcurat