Comment développer sa créativité? C'est le thème que nous développons avec le psychiatre Jean Cottraux, auteur notamment du livre intitulé : "À chacun sa créativité - Einstein, Mozart, Picasso... et nous.", publié aux éditions Odile Jacob.

Nous explorons avec lui les questions suivantes:

1) Qu'est ce que la créativité?

Quels différents types?...plus ou moins valorisés...

2) Comment trouver mon type de créativité? comment la développer?

3) les freins à la créativité? Comment les dépasser?

4) Les bonnes idées pour développer la créativité durant son existence dans différents domaines

5) Les défis à relever pour développer sa créativité?

Pour compléter le sujet, dans son ouvrage "À chacun sa créativité - Einstein, Mozart, Picasso... et nous", Jean Cottraux aborde les questions suivantes:

"Tout le monde peut être créatif, mais bien peu de gens le savent et encore moins nombreux sont ceux qui le concrétisent.

À côté de la créativité exceptionnelle de génies comme Einstein, Picasso ou Mozart, il y a la créativité au quotidien de chacun d'entre nous, qui se traduit dans l'art de vivre et de survivre. Pour certains, la vie est le plus bel accomplissement, même si elle n'est pas remplie d'oeuvres exceptionnelles.

La principale leçon de cet ouvrage est que l'ouverture d'esprit, le travail et la persévérance comptent plus que le talent ou le don. J'ai centré ce livre sur la relation du créateur avec l'oeuvre et son public. J'espère que cette mise en perspective aidera chacune et chacun d'entre nous à trouver sa voie personnelle de créativité".

À partir de l'exemple des grands créateurs, dans tous les domaines des arts et des sciences, Jean Cottraux propose dans ce livre un modèle inédit permettant de mieux développer sa créativité personnelle et de trouver sa voie.

Un invitation pour chacun à faire de sa vie une création permanente.