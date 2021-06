Comment faire un juste usage de son patrimoine ?

Le mot patrimoine vient du latin patrimonium qui signifie littéralement « l'héritage du père ». A l'origine, il désigne l'héritage que l'on tient de son père et que l'on transmet à ses enfants.



Plus largement, aujourd’hui, le patrimoine dont on parle est celui constitué de nos biens mobiliers et immobiliers et le patrimoine financier.



Selon les dernières données disponibles de l'Insee, le patrimoine brut moyen par ménage s'élevait à 163.000 euros en 2018.



C’est peu pour les uns, beaucoup pour les autres, mais dans tous les cas, nous avons une responsabilité à exercer face à ce patrimoine, pour en faire bon usage et le transmettre.



Sujet sensible en famille et tabou en société, pour mieux ajuster notre rapport à nos biens aujourd’hui, Maitre Nicolas Diradourian qui exerce en tant que Notaire dans la métrople Lilloise apporte son expertise.

Le pape François a déclaré "Ce qui reste de la vie, au seuil de l’éternité, ce n’est pas ce que nous avons gagné mais ce que nous avons donné ».



L’argent est un moyen mais pas un fin en soi, l’argent pour soi, pour les autres, pour tisser du lien pour monter et soutenir des projets ? Dieu nous confie sa création, à nous de la respecter, Il nous donne des talents, à nous de les faire fructifier et de ne pas les enfouir.



Et surtout, restons des mendiants de de la grâce du Seigneur pour tous les aspects de notre vie et aussi pour trouver un juste rapport à la propriété !