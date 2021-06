Communication canine, béton littéraire et savoirs archéologiques

Ce mardi, retrouvons le plus fidèle ami de l'Homme et parlons lui comme à un ami. Les mots, le ton, les gestes... Nous avons encore à apprendre pour communiquer intelligement avec notre chien, comme nous l'explique Florence Gorget, de la structure Gambade 72.



Témoignage graphique d'un passé en banlieue parisienne, fait de mélancolie et de certaines leçon, que décrie l'auteure Kei Lam, dans "Les saveurs du béton", le coup de coeur d'Audrey Rousselle.



Enfin, partons nous aérer l'esprit à Sillé-le-Guiillaume, pour le plaisir des petits et des grands, avec des ateliers, une conférence et une exposition sur l'archéologie, dans l'enseinte du château.