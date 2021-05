Construire son couple dans les premières années de mariage (2/2)

Victoire et Guilhem se connaissent depuis treize ans.

Un mariage et trois enfants plus tard, ils nous racontent comment se construit leur couple au quotidien avec ses joies, ses peines et ses défis.

Ils ont fait le choix d'être accompagnés, comme d'autres couples, pour cheminer et "bien se préparer à l'aventure de leur vie".

Dans ce deuxième podcast, nous évoquons ensemble leur vie de foi et ils vous réservent une surprise! Bonne écoute!