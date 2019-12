A contre-courant

Pour que nos enfants grandissent, apprennent et vivent en liberté : tel est le sous-titre du livre de Mariane Fayet-Monnier. Elle nous parle de son cheminement d’enseignante qui a décidé un jour de se déscolariser et de se libérer des attitudes évaluatives. Outre son expérience et sa réflexion personnelle, elle partage des extraits inspirants de Jean-Pierre Lepri, Alfie Kohn, John Holt, Maria Montessori, etc. et nous explique combien la vie libérée de l’école est enthousiasmante et nourrit toute la vie familiale.