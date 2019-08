Couple et Famille - 7 octobre 2019 à 20:00

Tous les 1er lundis du mois à 20h00, le dimanche à 10h30

Geneviève et Michel Voisin sont mariés depuis 1976, parents de 5 enfants et grand-parents de 16 petits enfants. Dans l’émission « Couple et Famille », ils recueillent des témoignages de couples et analysent l’enseignement de l’Eglise sur le mariage, notamment les catéchèses sur la théologie du corps de saint Jean-Paul II.