Croissants, exercice cérébral, jeu de mots et rentrée écolo

Au sommaire de notre émission



Le croissant, cette gourmandise bien française qui participe à la renommée de notre Hexagone à travers le Monde. Au p'tit déj', au goûter, nous ne boudons pas notre plaisir !

Mais comment les réussir ? Comme Un Midi s'invite chez Emmanuel Fortin, boulanger-patissier du Mans.



Pour faire face à cette rentrée, faisons de notre cerveau notre premier allier ! Il y a beaucoup de choses à penser et il faut le préserver. Rien de plus simple avec les conseils de Linda, notre kinésithérapeute.



Un jeu rapide et ludique pour toute la famille, que vous vouliez jouer 10 minutes ou une heure. C'est la première sélection de Corentin pour votre chronique ludique.



Enfin, un oeil sur la planète en cette rentrée, avec la sensibilisation à l'environnement grace à un jeu de carte engagé, "la fresque du climat". Les explications d'Anaïs pour notre rendez-vous écolo.



Mais aussi des sorties, l'actu de l'emploi et de la musique pour passer une belle demie-heure ensemble.