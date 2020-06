Cultiver l’émerveillement et la curiosité naturelle de nos enfants

Catherine L’Ecuyer, docteure en sciences de l’éducation et psychologie, chercheuse, auteure et maman de quatre enfants, prend le parti de l’émerveillement, un besoin fondamental, inné, que notre époque a perdu de vue et qu’il faut replacer au cœur de l’éducation. Elle suggère de consacrer du temps à explorer le monde réel, afin de cultiver la soif naturelle d’apprendre de nos enfants.