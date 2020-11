Chers auditeurs,

La persévérance est une compétence de vie essentielle. Et comme toute compétence, elle s’enseigne. Voici aujourd‘hui quelques pistes pour cultiver la persévérance chez nos enfants.



Tout d’abord, faisons prendre conscience à nos enfants que le cerveau est un muscle, et comme tout muscle, l’entraînement va permettre de le développer.



Expliquons donc souvent à nos enfants qu’il ne perd pas son temps en travaillant et en s’entraînant sur des choses apparemment sans intérêt.



Ainsi, développons chez nos enfants un l'état d'esprit de développement, de croissance, c’est-à-dire évolutif. C’est Carol Dweck, professeur américaine de psychologie sociale, qui parle d’état d’esprit de croissance par opposition à l’état d’esprit fixe.



Fixer l'état d'esprit est la conviction que vous ne pouvez pas changer vous-même, vos compétences, ni même votre cerveau. Les gens sont intelligents, sportifs…. ou ne le sont pas. Avec cet état d’esprit fixe, les personnes cessent de faire des efforts et sont moins enclins à relever des défis, moins de persévérants.



A contrario, l’état d’esprit de développement, de croissance est la conviction que les changements sont possibles tout au long de la vie. Cette vision est soutenue par les neurosciences et la découverte de la neuroplasticité. En effet, des études récentes en Espagne indiquent que le cerveau fabrique de nouveaux neurones et connexions tout au long de la vie.

Avec un état d’esprit de croissance, l’enfant est convaincu de pouvoir devenir plus intelligent, plus efficace grâce à l’entraînement. Il sait que son cerveau est un muscle à entraîner. Il peut alors se concentrer sur les objectifs d’apprentissages, les efforts, plus que sur la réussite. L’enfant essaiera davantage face aux difficultés.



Aussi, je vous invite à utiliser fréquemment le petit mot « ENCORE ». Ce terme permet de ne pas fermer le champ des possibles. « Je n’ai pas réussi. » devient « Je n’ai pas ENCORE réussi. ».

Cet outil, simple, encourageant et puissant, accompagnera l’enfant, comme l’adulte, dans la persévérance et le développement d’un état d’esprit de croissance.