D'où viennent les cheveux et la peau ?

Cette semaine nous répondons à la question de Cyrielle, 6 ans, qui se demande comment est fabriquée la peau et les cheveux. Pour lui répondre, nous avons fait appel à Xavier De Baudry d'Asson, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre. Isabelle quant à elle, nous a proposé l'histoire "Comme un million de papillons noirs" de Laura Nsafou et Barbara Brun aux éditions Cambourakis.