Dangers, risques et dommages, café de l'espace et meubles à retaper

Après un tour en Italie pour y déguster un plat traditionnel à base de maïs,



Réflexion sur les notions de dangers et de risques au travail et, plus particulièrement, en télétravail. Avec Sébastien Vaumoron et le cabinet Eviméria, mesurez vous aussi où votre situation vous mène.



Après ces explorations cérébrales, un jeu pour 2 à 5 joueurs où ce sont des monstres qui font le café ! Un tour où le condinement n'est pas de rigueur avec la sélection de Corentin et de la boutique Sortilèges du Mans.



Et si vous vous découvriez une âme de bricoleur pour renouveler votre intérieur, à moindre frais et en faisant un geste pour la planète ? Trouvez la motivation avec Anaïs et la structure Ekwana