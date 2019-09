Danielle Brochier, au service des indiens Irulas

Danielle Brochier, est la présidente de Rakhi Foundation.

Issue d’une famille de soyeux Lyonnais, elle a découvert l’Inde en 1973. Elle a travaillé plusieurs années à Bangalore, dans le Karnataka, chez un fabricant de textile, puis, plus au sud, dans le Tamil Nadu, entre 2004 et 2014.

Touchée par la détresse des enfants de Pondichéry et de sa région, elle a accompagné de nombreux projets d’éducation dans les milieux les plus défavorisés, avant de créer Rakhi Foundation.

Rakhi est le nom du bracelet qui se remet à une personne estimée dans sa famille, ou à un ami d’une autre caste lors d’un festival hindou annuel, fin août, le « Raksha bandan » ou « Rakhi festival ».

Rakhi Foundation vient en aide aux populations démunies.

Rakhi Foundation met en action les principaux objectifs mondiaux du millénaire des Nation Unies.

Ces objectifs ont été élaborés par le Dr Fernand de Varennes RP, Doyen, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités dans le monde.

Les Irulas sont des populations semi-nomades très anciennes qui font partie des « hors-castes ».

Leur principale activité économique est la chasse des vipères, des cobras, et des rats : ils vendent les venins des serpents aux laboratoires, et sont aussi rémunérés par les agriculteurs débarrassés des rats.

Rakhi Foundation et Enlight Mission, avec le soutien de l’Ordre Hospitalier de Saint-Gabriel, contribuent au développement économique et social des Irulas et des Intouchables par :

l’obtention de cartes d’identité et de terrains en propriété, l’éducation des enfants, la formation des femmes et le don de chèvres aux familles

