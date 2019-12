Dans ta bulle ! Les autistes ont la parole : écoutons-les !

Julie Dachez, jeune universitaire avec autisme Asperger part, dans ce livre, à la rencontre de personnes autistes et leur donne la parole. Elle nous livre des parcours de vie et de résilience hors normes d’autistes invisibles qui s’adaptent, se cachent, s’assument, se battent. Julie Dachez bouscule nos idées reçues sur la normalité et nous invite à repenser notre société.