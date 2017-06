De Blablacar au Bon Coin, les plateformes gÃ©antes d'internet

Vous avez dit Plateformes ?

Drôle de nom pour qualifier les plus grandes sociétés du nouveau monde numérique et d’Internet. On connaissait les plateformes spatiales ou pétrolières, sorte « d’espaces intermédiaires en suspension » qui gèrent des entrées et des sorties.

C'est aussi le qualificatif donné aux Air BNB, Facebook, E-Bay, Netflix, LeBonCoin, Amazon et autres Blablacar. Des espaces virtuels d’échange qui gèrent à chaque instant des millions de transactions. Et derrière le développement exponentielle de ces plateformes géantes nous assistons à un mouvement de concentration d’Internet que l’on appelle plateformisation.