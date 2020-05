De l’art, des contes, une courgette et du chou rouge !

Une BD sur un des génies de la peinture du XIXe siècle : Vincent Van Gogh. Marion Augustin, guide conférencière, retrace la vie du peintre, en s’inspirant largement de sa correspondance. Grâce au trait très rond de Bruno Heitz, on suit la vie du jeune Vincent au Pays-Bas, puis sa vocation de pasteur. L’album retrace bien la relation de Vincent avec son frère Théo et son rapport complexe et douloureux avec le milieu de l’art. A la fin du livre, le dessin s’efface devant un catalogue chronologique des œuvres de Van Gogh avec des courtes descriptions. En 48 pages,les enfants à partir de 7 ans pourront découvrir à la fois la biographie et l’œuvre de Van Gogh.

Pour les plus petits, un coup de cœur pour un album de contes : Voyage au pays des Contes. Les jeunes lecteurs à partir de 4 ans vont être guidés dans leur voyage au pays des fées par Ferdinand Croquette, un assistant libraire. Premier arrêt : la forêt des contes. Il va falloir aider une chèvre à retrouver ses 7 chevreaux et pour cela ouvrir les nombreux volets de la double page et rencontrer pêle-mêle Alice, les frères et sœurs du petit Poucet ou Hansel et Gretel. Dans un seul album, vous allez croiser la plupart des héros des contes. Le style frais et léger du dessin de Camille Garoche permet de découvrir en un seul livre l'infinité des contes. Le système des fenêtres à ouvrir rend l'expérience de lecture très ludique. Et puis la couverture du livre brille un peu. C'est le détail qui fait mouche en général.

un film poetique et douloureux

Enfin, c’est un conte aussi, un peu grinçant, un peu douloureux. Je vous propose de voir sur le site de France TV le film : Ma vie de Courgette sorti en 2016. C’est l’histoire d’un garçon, surnommé Courgette. A la suite d’un drame, il rentre dans un orphelinat. Le film suit sa vie et celle de ses coreligionnaires dans cette institution. Il aborde la violence et les drames qui peuvent arriver à des enfants avec une forme de poésie. L’esthétique du film est très marquante, on s’attache très vite au personnage de Courgette et ses yeux cernés de bleus. Petit à petit, l’amour et le bonheur vont naître au cœur de cette bande de copains qui croient, à tort, que plus personne n’est là pour les aimer.

Une expérience de chimie sur le ph des aliments

Je vous propose de passer à la chimie avec une vidéo de la Casemate, le centre de culture scientifique de Grenoble. La jeune Alicia nous montre une expérience à base de chou rouge, de citron, de sel et de vinaigre. Malgré les apparences, il ne s’agit pas d’une vidéo de cuisine mais bien de la mise en valeur du PH des aliments. Alicia est très pédagogue et l’expérience très simple a réaliser.