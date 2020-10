Des bières aux fruits et légumes, un environnement et des calendriers

Ce jeudi, dans Comme Un Midi,



Découvrez de drôles de bières, avec des goûts et des parfums insoupçonnés, grâce à la sélection de Julien.



Un tour au jardin, pour regarder ce que l'on ne voit pas et qui est indispensable, avec Yves.



Enfin, c'est la saison, comme les feuilles, les calendriers 2021 tombent de part et d'autre, avec la chronique de Bérengère.