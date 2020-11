Des cadeaux pour petits et grands qui font du bien à la planète.

À l’approche des fêtes de fin d’année, voici une sélection de cadeaux respectueux de notre belle planète : Bénédicte Moret nous parle du jeu de la Famille presque Zéro Déchet. Avec sa co-scénariste Aude-Églantine Rozier, elle nous présente également Slipi, une nouvelle BD destinée aux enfants de 8 à 10 ans. Enfin, Isabelle Steenebruggen nous parle des jouets écologiques et équitables de la Pachamama et de cadeaux pour petits et grands issus de l’upcycling proposés par Lassanaï.