Des crèches qui donnent du sens

Quels sont les rôles des crèches qui accueillent les enfants en journée. Un crèche c’est plus qu’une garderie, c’est un véritable acteur dans la vie des enfants, des parents et de la société !



Il existe des crèches privées, familiales, parentales, municipales ou associatives, des crèches collectives, des micro–crèches, et des crèches multi accueil !



Le panel est large, bien choisir son mode de garde est important pour l’équilibre familial !



Sur les 2,3 millions d’enfants de moins de 3 ans qui compte la France, 60% étaient gardés par leurs parents en 2013, 19% par une assistante maternelle et seulement 13% en crèche, aujourd’hui c’est 1 enfant sur 8 qui y a accès.

Bertrand Baelen, l'invité de l'émission est marié, père de famille, et après une prometteuse carrière dans une grande enseigne internationale de sports, s'est lancé dans la création de micro crèches, la première ouvrait en 2014 à Dunkerque, puis 3 autres ont vu le jour 2 à Lesquin et 1 à Peronne en mélantois, dans la région lilloise.

Prendre soin de l'enfant, accompagner les parents dans leur mission éducative, faire grandir les équipes, veiller à l'environnement dans une économie sociale et solidaire, voilà les enjeux qui animents Bertrand Baelen.

Marie Montessori : « le travail de l’enfant est de créer l’homme qu’il sera demain » et « L’éducation de la petite enfance est la clé pour améliorer la société »



Charlie Chaplin : "Tous les enfants ont du génie, le tout est de le faire apparaître".



Carl Honore : "Ce dont les enfants ont vraiment besoin, c’est ce dont nous avons le plus de mal à leur donner : du temps et de l’attention !"

