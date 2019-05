Des idées fausses sur les études universitaires.

La perspective des études universitaires peut engendrer

questionnements, inquiétudes tant chez les parents que chez

les lycéens. Pour dépasser les idées reçues avec nous

Laurence SPANIER-NAU, Directrice du CIO de Hayange et

notre fil rouge Véronique CHLOUP Enseignant-chercheur et

Directrice des Services d’Orientation et d’insertion

professionnelle à l’Université de Lorraine. Mesdames Bonsoir