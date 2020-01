"Des mécanismes de défense, pour quoi faire ?", c'est le thème que nous abordons avec Sophie Passot et Inès Saint Georges, conseillères conjugales et familiales du Cabinet Raphaël.

C’est un sujet plus simple qu’il n’y paraît en réalité. Nous sommes TOUS concernés car nous utilisons tous des mécanismes de défense, la plupart du temps de manière appropriée, parfois de manière excessive. Ils font en tout cas partie du fonctionnement humain.

Nous allons découvrir ce qu'est un mécanisme de défense et les nommer car ils sont nombreux. Découvrir aussi que certains nous sont bénéfiques, que d’autres le sont moins, voire même nocifs ou utilisés de manière inconsciente, à nos dépens.

Qu’est-ce qu’un mécanisme de défense?

C’est Freud qui a théorisé ce sujet, suivi par sa fille Anna Freud dont le livre « Le moi et les mécanismes de défense » est un classique de la littérature psychanalytique. Peu à peu, le thème des mécanismes de défense est devenu banal dans le jargon psychologique puis est passé aussi dans le langage courant. Même si vous ne connaissez pas, ou peu le terme de « mécanisme de défense », vous avez probablement entendu parler de refoulement, d’anticipation ou de sublimation. Ce sont des mécanismes de défense et il y en a beaucoup d’autres.

Nous parlerons de mécanismes de défenses matures et d’autres qu’on pourrait qualifier d’immatures.

Ceux que l’on nomme comme matures sont ceux qui nous protègent de manière adaptée à notre anxiété.

Les mécanismes de défense immatures sont ceux qui sont souvent nuisibles, car non appropriés à la situation ou utilisés de manière excessive, répétitive, voire compulsive.

Pour conclure nous invitons nos auditeurs à repérer un peu mieux les mécanismes de défense qu’ils utilisent. Et de s’intéresser à observer ceux qui fonctionnent positivement ainsi que ceux qui ne sont finalement peut-être pas la meilleure défense face aux agressions.

C’est passionnant de mieux se connaitre. S’autoriser en se faisant accompagner à comprendre un peu mieux son fonctionnement. Cela permet de repérer certains automatismes qui nous mettent mal à l’aise pour aller vers un meilleur fonctionnement et un mieux-être profond.