Des solutions pour lutter contre la charge mentale

Près de 20% des Français déclarent souffrir de manière trop importante de la charge mentale. Organiser et planifier la vie du foyer, cela concerne surtout les femmes : à 71% pour les tâches ménagères et 65% pour les tâches parentales*. Huit femmes sur 10 seraient donc concernées par la charge mentale**. À l'heure où on prévoit les grandes vacances, il est temps de suivre les conseils de Raphaëlle de Foucauld.



Qu'est-ce que la charge mentale ?

La charge mentale, on en parle depuis les années 80. "C'est penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés pshysiquement", explique la thérapeute et mère de cinq enfants. Par exemple, penser à sortir la poubelle ce soir à la maison quand on voit celle du bureau qui est plaine, être inquiet pour sa mère âgée quand on parle des seniors avec un client... Si les femmes actives avec enfants sont les plus concernées, en réalité tout le monde peut subir à un moment ou à un autre la charge mentale.



Les symptômes de la charge mentale

La charge mentale exerce une pression sur l'individu qui a le sentiment de manquer de temps, de devoir tout faire dans l'urgence. Les fameuses "to do lists" dont on ne vient jamais à bout et qui procurent la sensation de ne jamais être à la hauteur. Tout cela peur provoquer des douleurs physiques, migraines, douleurs abdominales, etc.

Ce qui est caractéristique également de la charge mentale, c'est l'incapacité que l'on a à demander de l'aide. Fréquemment exprimé en consultation, le découragement de certains pères ou maris qui aimeraient participer aux tâches ménagères mais à qui la mère fait des reproches. "À force d'entendre des reproches, l'homme va finir par se désinvestir de certaines tâches parce que quand il les réalise ça ne convient pas." Plus l'un se désinvestit, en ne devenant qu'un exécutant, plus la gestion et l'organisation du foyer repose sur une seule personne.



Comment éviter la charge mentale ?

Commencer par accepter que les choses soit faites par forcément comme on l'entend. "Même pour l'enfant c'est bon pour lui que les choses soient faites de manière différente : l'enfant va apprendre de la différence, il va grandir avec une altérité." Quand il devient impossible de discuter au sein du couple, il ne faut pas hésiter à en parler avec un conseiller conjugal.

* Source : Insee

** Source : Ipsos