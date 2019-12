"Désormais, j'appelle les couples à la mission!" (Pape François)

Rediffusion de l'émission du 2/12/2019.

Alex et Maud Lauriot-Prévost sont les responsables de la Nouvelle Evangélisation du diocèse d'Avignon. Ils sont aussi les modérateurs de la Communion de couples missionnaires Priscille et Aquila. Ils ont été parmi les organisateurs de la première journées de couples missionnaires, organisée dans le cadre du congrès Mission qui a réuni à Paris en Septembre plus de 5 000 personnes, des centaines de prêtres et une vingtaine d'évêque. Ils témoignent de cette expérience.

Informations sur les sessions d'été de couples missionnaires et sur les cénacles "Pentecôte sur notre couple"

http://www.communion-priscille-aquila.com