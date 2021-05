Deux logiciels à découvrir, des destins croisés et un festival du court

Comme un Midi revient, avec ce mardi,



La généalogie sur ordinateur, grâce à deux logiciels à découvrir absolument, en compagnie de Chantal Mariotti.



Deux figures picardes de notre temps : l'un est auteur, l'autre président de la république. Un livre me en lumière leurs points communs et leurs différences fondamentales, un ouvrage que nous partage Audrey Rousselle.



Enfin, le 7ème art retrouve des couleurs. Mais dans l'ombre des longs métrages à gros budget, le court attend son heure et la traversée du désert n'est pas tout à fait finie. Pour apporter un peu d'air à ce milieu artistique, un festival sarthois vous donne rendez-vous ce dimanche.