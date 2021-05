Devenir parents d'adultes et grands parents, un défis à relever

Bonne nouvelle, la famille s’agrandit … d’un gendre ou d’une belle fille et bientôt de petits-enfants !

La roue tourne et vous voilà affublés de 2 nouvelles casquettes, celle de beaux-parents et grands-parents ! Ces étapes de vie, bien que dans l’ordre des choses, invitent à l’émerveillement et à la réflexion.



Comment bien vivre ces changements de statuts, comment accueillir les valeurs ajoutées et les petits enfants, et créer une bonne atmosphère de famille ?



En France on compte 16 millions de grands-parents et on le devient en moyenne à 54 ans pour les femmes et 56 ans pour les hommes.



Aujourd’hui dans Vies de famille on en parle avec Brigitte de Baudus.



Brigitte de Baudus est mère de famille nombreuse, grand-mère et très investit à l’IFFD France International Federation for Family Development France., association animée par des parents pour aider d’autres parents dans leur mission éducative. Et vous proposez dans ce cadre une formation à la grand-parentalité.

Pour plius d'info

https://www.iffdfrance.fr/cycles/grands-enfants-et-esprit-de-famille/