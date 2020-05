Diaconat: et le couple?

Michel et Geneviève Voisin reçoivent Thierry et Laurence Durroux, pour évoquer avec eux comment ils se sont positionnés en tant que couple par rapport à l'appel, au discernement, à la formation, à l'ordination. Thierry, chercheur, témoigne de son engagement dans son milieu professionnel, et évoque les relations entre science et foi.