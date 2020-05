Du Louvre au Royaume d’Istyald : des découvertes en ligne variées

Et si on commencait par visiter le Louvre ?

Il va s’agir d’une visite virtuelle évidemment, grâce au magazine Le petit ami du Louvre, 4 numéros sont disponibles gratuitement en ligne. L’un sur la Joconde, l’autre sur la Liberté guidant le Peuple. Je vous conseille en particulier les numéros autour du portrait de la Marquise de Pompadour et celui sur le tableau d’Ingres : Mademoiselle Caroline Rivière. Ce tableau parlera sans doute beaucoup à toutes les petites jeunes filles. En effet ce tableau représente une jeune fille de 13 ans habillée comme une dame, avec des gants trop grands. Les huit pages du magazine retracent l’histoire du portrait et aussi la carrière d’Ingres. Le magazine est pédagogique, simple et permet de visiter les collections du Louvre en restant devant son ordinateur.

Vous pouvez poursuivre la découverte avec la version vidéo de deux numéros du magazine dans lequel les œuvres d’arts prennent la parole. Le numéro sur la Joconde est très intéressant et revient sur un détail de la peinture, le voile que porte Mona Lisa.

On continue avec une autre proposition sonore autour d'œuvres du Louvre.

UN PODCAST SUR LE LOUVRE

Il s’agit d’un podcast qui s’appelle : Les Odyssées du Louvre. Il est dédié aux enfants de 7 à 12 ans. Grâce à ce podcast. vous allez pouvoir plonger dans l’histoire des œuvres et des évènements marquants du musée. Dans le premier numéro de 20 minutes, on suit les aventures de Laure qui retrace l’histoire vraie du vol de la Joconde en 1911. La voix théâtrale de Laure nous entraine donc dans ce mystère. Dans un autre épisode, elle nous parle également de la découverte de la Victoire de Samothrace . Le podcast suivant retrace la vie de la peintre Elisabeth Vigée Le Brun et reprend les codes du conte. Il est à la fois éducatif et très drôle, grâce à la gouaille et l’inventivité du vocabulaire de la comédienne.

Pour l’instant il y a 5 numéros, et 5 autres sont prévus sur des sujets aussi passionnants que Pazuzu ou mes chouchous Jacques Jaujard et Rose Valland qui ont sauvés de nombreuses œuvres d’arts pendant la seconde guerre mondiale.

Pour finir : un conseil jeu vidéo

On passe du Louvre à la Bibliothèque nationale de France, avec un jeu pour les enfants à partir de 8 ans, mais les grands peuvent aussi en profiter, cela s’appelle le Royaume d’Istyald . En entrant dans le royaume, vous avez devant vous entre 40 min et 1h de jeu d’exploration très narratif, seul ou à plusieurs. Le royaume d’Istyald accompagne l’exposition de la BnF intitulé : Fantasy, Retour aux sources. Le jeu est produit par les créateurs de l’excellente histoire interactive : "Enterre-moi, mon Amour", sur le destin d’une réfugiée syrienne.

Le joueur arrive dans un monde étrange. Nous sommes guidées par une mystérieuse sorcière qui nous confie une mission : sauver l’Arbre du savoir. Pour cela, il va falloir explorer une carte qui nous entraîne de la Tour magique à l’Empire de l’ombre en passant par les forêts enchantées. Il faudra aussi répondre à des énigmes et discuter avec toutes sortes de créatures mythiques. On passe un très bon moment en jouant et rien ne vous empêche de poursuivre votre exploration de la Fantasy en profitant de tous les contenus numériques qui accompagnent l’exposition.

A la semaine prochaine.