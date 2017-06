Du nouveau dans l'itinérance mobile

Qu'est-ce que le roaming ?

C’est bientôt les vacances et vous avez peut être prévu de partir à l’étranger et d’utiliser votre téléphone portable. Depuis le 15 juin 2017, les Européens voyageant d’un pays à l’autre dans l’un des 28 États de l’Union ne sont plus assujettis à l’itinérance mobile et ce que l’on appelle le roaming. Il s’agissait de frais additionnels qui étaient facturés en plus des abonnements que payaient les abonnés lorsqu’ils utilisaient leur téléphone en dehors des frontières de leur pays.