Ecrire sans faute(s)

L'orthographe ? C'est pas sorcier !

Véritable critère de sélection à l'embauche et pour la promotion professionnelle, l'orthographe est encore importante !

Comme les règles du jeu, il vaut mieux les maitriser pour gagner la partie !

Nicolas Delecourt, journaliste et formateur, donne des trucs et astuces pour éviter les fautes d'orthographeque l'on retrouve régulièrement dans les écrits profesionnels.

Sa méthode repose sur des moyens mémo-technique , elle est m^eme ludique et amusante.

Comme disait Boileau, ce que l’on conçoit bien, s’énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément !

Faut il encore savoir les écrire sans faute !!