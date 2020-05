Educ positive Parents PSV15

En avant pour l’éducation positive et la mise en pratique

Semaine 1 : Faire un état des lieux de votre fonctionnement familial et faire le point sur vous-même

Semaine 2 : S’écouter et écouter l’enfant

Semaine 3 : Poser un cadre et des limites pour vous sentir bien et permettre à votre enfant de faire ses apprentissages

Semaine 4 : Sortir des rapports de pouvoir pour des relations plus équilibrées

Si vous souhaitez soutenir la mission de l’association Métamorphose, partenaire de cette émission, rendez-vous sur https://www.metamorphose45.org/don-en-ligne/