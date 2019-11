Eduquer les jeunes à la paix

Comment parler de paix et de fraternité aux jeunes d’aujourd’hui, notamment à ceux qui en manquent cruellement ? Comment leur faire vivre cette aspiration au dialogue constructif ?

C'est le propos de l'ouvrage du père Jean-Marie Petitclerc, "La première fois que quelqu'un m'a souri", publié aux éditions de la Chronique sociale. Prêtre salésien de Don Bosco et éducateur spécialisé, il a beaucoup agi dans les cités pour promouvoir la prévention et la médiation sociale.

La paix, n’est-ce qu’un joli mot, un concept noble, voire un idéal chimérique ? Absolument pas, s’écrie Jean-Marie Petitclerc, c’est « une tâche à effectuer », une construction de chaque jour. Voilà le rôle de l’éducateur : apprendre aux jeunes à bâtir un projet commun de paix dans toutes leurs actions et dans tous les domaines de leur vie.

A travers le récit de ses expériences réjouissantes ou émouvantes, Jean-Marie Petitclerc nous livre sa vision et sa méthode. Éducateur tout-terrain, sur mer ou sur terre, dans la rue, à l’école ou en famille, il nous donne des clés pour faire sauter les barrières de la violence, et instaurer un dialogue essentiel.

« La première fois que quelqu’un m’a souri », se rappelle un jeune que ce simple geste a marqué de façon indélibile. Indice d’une vie rude qui laisse deviner des manques : des manques de lien, de dialogue, d’affection, mais révèle aussi une direction à suivre.

"Vous voulez éduquer à la paix ? Commençez par sourire", nous invite Jean-Marie Petitclerc.