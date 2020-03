Enfants et écrans: attention danger!

Les écrans sont devenus la principale occupation des enfants et ce dès le plus jeune âge parfois. En moyenne, ils y passent deux fois plus de temps qu’à l’école. Si ces supports peuvent avoir des vertus pédagogiques et éducatives, force est de constater qu’ils représentent des risques importants voire catastrophiques pour leur développement. Avec Isabelle KRATZ, orthophoniste, membre de l’association Joue Pense Parle qui a organisé les premières Assises de l’attention à Paris début février.