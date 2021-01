Engagement des jeunes pour défendre les plus vulnérables

Manifestation à Lille pour le retrait du projet de loi "bioéthique" samedi 30 janvier, rdv place de la République - Lille

“VITA jeunes” c’est d’abord une véritable aventure qui se vit en équipe, chaque semaine entre jeunes pro et étudiants.

Solidaires des plus fragiles, les jeunes qui s'engagent à Vita jeunes consacrent du temps à la rencontre des personnes âgées et personnes handicapées, des sans-abri de leur ville, en plus de se former sur toutes les questions bioéthiques posées à la société par l’évolution de la science, des techniques et des modes de vie.

Cette démarche répond depuis 3 ans à un constat : un besoin de se former sur ces sujets de bioéthiques pour informer l'entourage tout en étant confronter de manière concrète aux souffrances des plus fragiles à travers un engagement solidaire.

A Lille, ils sont une dizaine a avoir choisi de mettre leur énergie au service des plus fragiles, Olivier et Mayeul nous disent pourquoi !

