Entre les deux guerres, puis après 1945, la gourmandise reprend ses droits

Et principalement, ce sont les chrétiens, qui, le dimanche matin à la sortie de la messe, vont s’y rendre pour rapporter paris-brest ou millefeuille. Comme pour se réconforter d’une période douloureuse, les gourmands réclamèrent aux professionnels de la pâtisserie, de plus en plus de douceurs, comme les gâteaux crème au beurre qui se déclinent de multiples manières, ainsi que les petits gâteaux individuels : on invite chez soi, non seulement pour le déjeuner dominical, mais aussi à l’heure du goûter. Les pâtissiers vont de plus en plus se concentrer sur l’esthétisme, s’appliquant on seulement à faire bon, mais aussi beau. Petit à petit certains pâtissiers vont se tourner vers la confection d’œuvres artistiques de plus en plus abouties. Portés également par l’évolution technologique, principalement en en termes de cuisson et de réfrigération, les pâtissiers et cuisiniers font évoluer leur art.